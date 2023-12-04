Сегодня, 4 декабря Первомайский райсуд оправдал 20-летнего блогера Ырыса Жекшеналиева, которого обвиняли в «Массовых беспорядках» за репост видео. Его адвокат Кантемир Турдалиев сообщил, что рассмотрит вопрос о подаче иска на возмещение страданий.

После суда сам Жекшеналиев сообщил журналистам, что он и его адвокат ожидали, что суд вынесет оправдательный приговор.

«Больше года меня незаконно держали под арестом […] Жизнь разделилась на «до СИЗО», «во время пребывания в СИЗО» и «после выхода оттуда»», — сказал он.

Ранее прокурор просил для парня 7 лет лишения свободы. В своем последнем слове на суде Жекшеналиев заявлял, что нельзя лишать свободы человека на такой срок за репост видео в соцсетях.

Жекшеналиев находился под арестом почти год — его задержали в августе 2022 года из-за публикации в паблике «Полит Узник» архивного видеообращения экс-председателя ГКНБ Абдиля Сегизбаева в Facebook. В том обращении Сегизбаев заявлял, что нужно отказаться от разработки месторождения Жетим-Тоо в Нарынской области и сохранить его для потомков.

В отношении Жекшеналиева завели уголовное дело по статье «Массовые беспорядки» («Призывы к активному неподчинению законным требованиям представителей власти и к массовым беспорядкам, а равно призывы к насилию над гражданами»). По этой статье блогеру грозило от пяти до восьми лет лишения свободы.

Депутаты Жогорку Кенеша и правозащитники не раз призывали суд освободить блогера, а МВД — полностью прекратить уголовное дело в его отношении.

В октябре 2022 года блогера отпустили из СИЗО под домашний арест.





