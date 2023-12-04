Кыргызстан остается страной с самой низкой заработной платой среди стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этого говорится в данных Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) за январь — сентябрь 2023 года.

Согласно отчету ЕЭК, среднемесячная реальная зарплата кыргызстанцев составила $367 (около 32 тысяч сомов). Самые высокие зарплаты среди членов ЕАЭС — в России ($857) и Казахстане ($774). В Армении среднемесячная зарплата составляла $676, а в Беларуси — $628.

При этом, по данным ЕЭК, темпы роста среднемесячной реальной заработной платы в Кыргызстане одни из самых высоких — за январь — сентябрь 2023 года она составила 10,7%. Кроме Кыргызстана, высокие темпы роста среднемесячной реальной заработной платы зафиксированы в Армении — на 13,4% и Беларуси — на 10,1%.



В свою очередь замглавы Кабмина Эдиль Байсалов в соцсети X (бывший Twitter) заявил, в среднем зарплаты за 3 года выросли почти в два раза — с 17 909 сомов в 2020 году (по итогам 9 месяцев), до 32 473 сомов в 2023-м.

«Не стратосфера, но полет нормальный!» — написал он.



Ранее в Кабмине объявили о том, что объем ВВП Кыргызстана превысил 1 триллион сомов. По мнению экспертов, хотя цифры на бумаге и увеличиваются, изменения в жизни населения не заметны.

Они отмечают, что не подлежит сомнению тот факт, что в Кыргызстане наблюдается определенное оживление в экономике. Однако, хотя мы видим, что масса валового внутреннего продукта растёт, заметно, что условия жизни населения ухудшаются из-за растущих цен.



Так, по словам экономиста Искендера Шаршеева, в Кыргызстане наблюдается высокий уровень инфляции, а при росте инфляции увеличивается и объем валового внутреннего продукта в национальной валюте.

По данным Нацстаткома, уровень бедности в Кыргызстане за 2022 год составил 33%.

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