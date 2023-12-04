В Кыргызстане продолжаются митинги против обязательного использования контрольно-кассовых машин (ККМ).

Как сообщают СМИ, 4 декабря на митинг вышли торговцы рынка «Дордой моторс» в Бишкеке, предприниматели рынка «Булак» в Токмок, а также торговцы рынков и магазинов в Кара-Балте.



Некоторые торговцы рынка «Кудайберген» в Бишкеке в свою очередь объявили забастовку до завтрашнего дня и не вышли на работу. По данным издания Kaktus.media, они бастуют уже третий день.

Главное требование торговцев — сохранить систему патентов, по которым они работают, отменить применение ККМ и сдачу ЭТТН.

Перед торговцами рынка «Дордой моторс» выступил мэр Бишкека Айбек Джунушалиев и попросил их сформировать комиссию, которая озвучит предложения предпринимателей. Джунушалиев заявил, что «готов их правильно донести до руководства» страны. С митингующими в Токмоке и Кара-Балте также встретились руководители местных органов власти.

Ранее на митинги против ККМ выходили торговцы рынков в Оше, Бишкеке, Караколе и Таласе. На митинги предприниматели стали выходить с 29 ноября.

Реакция власти на волну митингов

Глава Минэкономики Данияр Амангельдиев, комментируя волну митингов «Азаттыку», заявил, что эти акции «могли быть организованы». По его словам, «поднять одновременно все базары довольно сложно», но кто мог быть заинтересован в этом, чиновник не уточнил.



Об этом также сказал и глава Кабмина Акылбек Жапаров. 2 декабря в администрации президента под председательством Жапарова прошло совещание ответственных государственных органов с представителями и владельцами торговых структур, крупных рынков, профсоюзных организаций и торговых работников.

На встрече глава Кабмина заявил, что «из-за недостатка информационной работы в обществе сложилось искаженное понимание изменений работы налогового режима». По его словам, этой ситуацией «пытаются воспользоваться определенные силы, чтобы “раскачать” торговцев». При этом, Жапаров заявил, что «абсолютное большинство народа поддерживает политику по укреплению государства и наведению порядка».

«Эпоха базарной экономики и первоначального накопления капитала проходит. Государство сейчас работает на народ, а не обслуживает интересы имущих, и “узкой кучки людей”, которые безнаказанно коррумпировали общество. Власть обладает крепким мандатом доверия народа, который знает, что все госдоходы идут на строительство новой инфраструктуры и улучшение жизни граждан, а не в чей-то личный карман. Мы боремся с бедностью и поднимаем народ из нищеты», — заявил он.

Отмечается, что в ходе совещания глава Кабмина поручил в течение последующих двух недель максимально упростить оформление электронных счет-фактур (ЭСФ) и электронных товарно-транспортных накладных (ЭТТН), чтобы «освободить торговцев от излишней нагрузки», а также и усилить информационно-разъяснительную работу. А что касается введения контрольно-кассовых машин (ККМ), дано поручение совместно с банками ускорить открытие коммерческих счетов, которые будут интегрированы с налоговыми структурами.

Также стало известно, что в ближайшее время Кабмин намерен принять решение, согласно которому закон об амнистии капиталов будет распространяться на все население республики. Отмечается, что возможностью смогут воспользоваться те, кто не смог в прошлые годы оформить свои налоговые выплаты, например по купле-продаже автомобилей, недвижимости или же ведению экономической деятельности.



Отреагировал на митинги и президент Садыр Жапаров. Пресс-секретарь главы государства Асхат Алагозов 2 декабря сообщил, что Жапаров создал комиссию для разбирательства, по итогам работы которой будет понятно, «верны ли решения Кабинета министров или требования торговцев базаров». Он добавил, что «решение будет озвучено после заключения комиссии».

ККМ и отмена патентов

За последние два года власти Кыргызстана ввели ряд новшеств для предпринимателей, реализующих товары или услуги. Власти требуют от них использовать контрольно-кассовые машины (ККМ), а также пользоваться электронной товарно-транспортной накладной (ЭТТН) и счет-фактурой (ЭСФ). Необходимость внедрения этих новшеств власти объясняют тем, что они позволят вывести экономику из тени.

С 1 января 2024 года в Кыргызстане прекращают свое действие патенты для торговой деятельности.

В Минэкономики сообщали, что от уплаты налогов освобождаются реализаторы товаров или услуг населению, если они используют ККМ и при этом их годовой оборот не превышает 8 млн сомов. В случае же превышения этой суммы предусмотрены другие ставки налога от 0,5% до 4% в зависимости от годовой выручки и вида деятельности индивидуального предпринимателя. На рынках «Дордой» и «Тураталы эл базары» (Кара-Суу) ставка налога будет устанавливаться в зависимости от заявленного объема выручки. Эти два рынка относятся к стратегическим объектам и могут не применять ККМ, ЭТТН и ЭСФ.

Фото на главной: «Азаттык».