В Первомайском райсуде Бишкека 27 ноября продолжилось рассмотрение уголовного дела в отношении 20-летнего активиста и блогера Ырыса Жекшеналиева, которому предъявлено обвинение по статье «Массовые беспорядки».



На заседании выступил сам Жекшеналиев. Он сказал, что обвинения против него «абсурдны», а у следствия нет никаких доказательств. Он считает, что судья должен оправдать его и привлечь к ответственности прокурора за то, что тот вводит в заблуждение судью.

«Обвинения против меня беспочвенны, а сами обвинители — идиоты и маразматики. […] Прокурор 15 месяцев сидит и не может посмотреть мне в глаза за отсутствием доказательств в моем деле», — заявил он.



Кроме того, Жекшеналиев рассказал об ухудшении состояния здоровья. По его словам, у него есть проблемы с сердцем, а также «гепатит неясной формы».

«Учитывая состояние моего здоровья, а также то, что в деле нет никаких доказательств и основания, прошу вас меня оправдать. […] Наш президент и [глава ГКНБ Ташиев] Камчыбек Кыдыршаевич говорили о том, что в Кыргызстане не будет никаких политических гонений. Но сейчас мое дело политизируется. Поэтому прошу вас вынести справедливое решение, доказав, что у нас действительно независимые суды», — сказал он.



Как сообщили в общественном фонде «Кылым Шамы» после окончания прений сторон судья сказал, что не успевает по времени озвучить приговор, так как у него назначен следующий процесс. В свою очередь прокурор запросил продлить срок рассмотрения еще на месяц и это ходатайство судья удовлетворил.



Заседание, где активисту должны вынести приговор, перенесли на 4 декабря на 16:30.

20-летнего блогера Ырыса Жекшеналиева задержали 14 августа 2022 года из-за публикации в паблике «Полит Узник» архивного видеообращения экс-председателя ГКНБ Абдиля Сегизбаева в Facebook. В том обращении Сегизбаев заявлял, что нужно отказаться от разработки месторождения Жетим-Тоо в Нарынской области и сохранить его для потомков.

В отношении Жекшеналиева завели уголовное дело по статье «Массовые беспорядки» («Призывы к активному неподчинению законным требованиям представителей власти и к массовым беспорядкам, а равно призывы к насилию над гражданами»). По этой статье блогеру грозит от пяти до восьми лет лишения свободы. Гособвинение в свою очередь запросило семь лет лишения свободы для активиста.

Депутаты Жогорку Кенеша и правозащитники не раз призывали суд освободить блогера, а МВД — полностью прекратить уголовное дело в его отношении.