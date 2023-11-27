В УВД Иссык-Кульской области сообщили о задержании трех подозреваемых в похищении девушки для принудительного вступления в брак.



Как рассказали в милиции, 23 ноября в поселковое отделение милиции села Бостери поступило заявление от местной жительницы 2003 года рождения. Она сообщила, что в тот же день около 15:00 на территории села Корумду трое неизвестных «с применением силы похитили» ее с целью принудительного вступления в брак.

По подозрению в совершении преступления задержали трех мужчин: Э.Э 1981 г.р., Б.М. 1980 г.р. и Д.Б. 1998 г.р.

«Задержанные были доставлены в поселковый отдел милиции села Бостери, где при предварительном допросе признали свою вину. По данному факту возбуждено уголовное дело на основании статьи “Похищение лица с целью вступления в брак” УК КР. По решению Иссык-Кульского райсуда в отношении подозреваемых была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на один месяц. Ведется следствие», — рассказали в областной милиции.



Похищение женщин в Кыргызстане и его последствия



Похищения девочек и женщин для насильственного вступления в брак — серьёзная проблема в Кыргызстане. Похищения зачастую заканчиваются изнасилованием, а девушки, столкнувшись с давлением со стороны общества, остаются в семье похитителя и нередко страдают от систематического домашнего насилия.

Согласно действующим законам, за похищение лица с целью вступления в брак предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 5 лет до 7 лет.

За похищение несовершеннолетнего лица для вступления в фактические брачные отношения либо для вступления в брак вопреки его воле — от 7 до 10 лет лишения свободы.

Однако зачастую дела о похищении не доходят до суда, а нарушители закона не получают положенного наказания.

Безнаказанность, которую чувствуют агрессоры, приводит к тому, что женщин могут убить во время похищения.