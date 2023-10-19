На заседании парламента 19 октября депутат Мейкинбек Абдалиев заявил, что практика похищения женщин в Кыргызстане для насильственного вступления в брак — это давняя традиция. Об этом он сказал во время обсуждения законопроекта об ужесточении наказания за скотокрадство.



В ходе дискуссий депутат Дастан Бекешев заявил, что проектом закона предлагается установить слишком суровое наказание за кражу скота. Он привел в пример, что за похищение лица с целью вступления в брак предусмотрено наказание до 7 лет лишения свободы, а за скотокрадство предлагается назначать до 8 лет.

«Дастан Далабаевич, вот вы сейчас сказали про кражу женщин. Не обижайтесь, но это было нашей традицией. Поэтому наши предки говорили “украли [невесту]”. Мы же все знаем, что это наша традиция. Вы не сравнивайте [одно преступление] с другим. Крадут животных, но ведь украв девушек, их же не продают куда-то» — сказал Абдалиев.



Бекешев возразил, что если женщина не согласна, то это преступление и нарушает традиции.

Что не так со словами Абдалиева?

По словам юристки и правозащитницы Лейлы Назгуль Сеитбек, раньше к ала-качуу пары прибегали по согласию — если семья не могла выплатить выкуп за невесту или отпраздновать свадьбу, парень договаривался с девушкой заранее и «похищал». Или же молодые бежали, если родители были против их брака — и возвращались домой, когда рожали детей. Тогда родители, наконец, их прощали. Называть похищения традицией начали уже после распада Советского Союза, говорит она.

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К чему приводят похищения

Похищения девочек и женщин для насильственного вступления в брак — реальная проблема в Кыргызстане. Похищение зачастую заканчиваются изнасилованием, а девушки, столкнувшись с давлением со стороны общества, остаются в семье похитителя и нередко страдают от систематического домашнего насилия.

Согласно действующим законам, за похищение лица с целью вступления в брак предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 5 лет до 7 лет.

За похищение несовершеннолетнего лица для вступления в фактические брачные отношения либо для вступления в брак вопреки его воле — от 7 до 10 лет лишения свободы.

Однако зачастую дела о похищении не доходят до суда, а нарушители закона не получают положенного наказания.

Безнаказанность, которую чувствуют агрессоры, приводит к тому, что женщин могут убить во время похищения.

Так случилось с Айзадой Канатбековой в апреле 2021 года. Ее похитил Замирбек Тенизбаев, изнасиловал, а затем убил ее и себя. Так как дело приобрело общественный резонанс, помогавшие Тенизбаеву в похищении Айзады получили реальные сроки. Однако милиционеры, которые не предотвратили убийство Канатбековой, так и не понесли реального наказания.

Похожая история случилась в мае 2018 года. Тогда похититель 19-летней Бурулай Турдалы кызы убил ее в отделении милиции. Подозреваемый похитил ее, чтобы насильно жениться. Но после того, как их задержали и доставили в отделение, он убил ее ножом и попытался покончить с собой.

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