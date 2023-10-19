За следующие 10-20 лет Кыргызстан изменится до неузнаваемости. Об этом 19 октября заявил президент Садыр Жапаров на мероприятии, посвященном 30-летию со дня разработки золоторудного месторождения «Кумтор».



В своем выступлении он рассказал об итогах деятельности компании за прошлый год, сообщив, что в 2022 году на «Кумторе» добыли 17,3 тонн золота, при этом КГК перечислила 32,2 млрд сомов в виде налогов и обязательных платежей, а чистая прибыль от работы месторождения составила $371 млн.



«Надеюсь, будущее “Кумтора” впереди! Наша философия проста: Если люди пришли к власти по воле народа, их обязанность усердно служить людям! Уверен, что к 40-50-летию компании Кыргызстан изменится до неузнаваемости. Потому что мы, как “Кумтор” используем богатство народа для народа», — сказал он.



Глава государства привел в пример, «решительный удар по криминалу, который раскрыл все теневые финансы». По его словам, результатом этих действий стало повышение заработной платы и увеличение пособий.

Также он напомнил, что в стране строятся школы, детсады и дороги и закуплена новая военная техника.