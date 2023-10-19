В Оше милиция задержала 36-летнюю водительницу, которая сбила на машине троих школьников. В результате наезда один из них скончался. Женщину заключили под стражу на два месяца. Об этом 18 октября «Клоопу» сообщили в городской милиции.

По информации милиции, подозреваемую задержали 13 октября, а затем суд вынес ей меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца.

Автонаезд на трех школьников в Оше произошел 5 октября. Тогда сообщалось, что водительница на Toyota Scion сбила школьников на пешеходном переходе.

В результате происшествия двое детей 13 и 7 лет получили травмы, их доставили в Ошскую областную детскую больницу.

Еще одного 13-летнего подростка с черепно-мозговой травмой госпитализировали в отделение хирургии головного мозга Ошской горбольницы. 11 октября школьник скончался, не приходя в сознание.

В Патрульной службе Оша добавили, что у подозреваемой не было водительских прав. Милиция назначила по этому факту расследование, авто водворили на штрафстоянку. Также по данным милиции, пострадавшая сторона до этого «отказывалась писать заявление» в отношении водительницы.

Авторка: Айчүрөк Кенжекулова