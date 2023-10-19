Глава Госкомитета нацбезопасности Камчыбек Ташиев 19 октября открыл новое здание Жайылского районного отдела Управления ГКНБ по Чуйской области. Об этом сообщили в пресс-центре ведомства.

По информации ГКНБ, здание управления Госкомитета открыли в городе Кара-Балта.

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«Новое здание соответствует всем современным требованиям и полностью оснащено необходимой техникой для организации эффективной работы сотрудников органов национальной безопасности», — сообщили в ГКНБ.

Ранее Ташиев уже открывал здание ГКНБ в Чуйской области. 5 октября он открыл здание Токмокского городского отдела Госкомитета после капитального ремонта.

С сентября 2021 года в разных областях страны открыли ряд объектов предназначенных для сотрудников ГКНБ и Погранслужбы, но не всегда известно на чьи средства они строятся.