Глава ГКНБ Камчыбек Ташиев заявил, что борьба с организованной преступностью в стране продолжится. Как сообщили в пресс-центре ГКНБ, об этом Ташиев сказал 5 октября на открытии здания Токмокского городского отдела Управления ГКНБ по Чуйской области после капитального ремонта.

«В своей речи Ташиев отметил важность продолжения реализации мероприятий по искоренению коррупционных проявлений среди государственных служащих и пресечении деятельности ОПГ, которые перед законом ответят за каждое допущенное нарушение и в качестве примера упомянул о ликвидации Камчы Кольбаева (Камчыбек Асанбек), который был ликвидирован 4 октября при оказании сопротивления сотрудникам ГКНБ», — говорится в сообщении спецслужбы.



Убийство Кольбаева

Камчы Кольбаев — был один из самых узнаваемых криминальных авторитетов Кыргызстана и Центральной Азии. Он состоял на учете в МВД в качестве лидера организованной преступной группы (ОПГ).



Кольбаев был убит 4 октября силовиками во время спецоперации по его задержанию. По данным ГКНБ, спецслужба расследовала причастность Кольбаева к убийству члена противоборствующей группировки Чынгыза Джумагулова по кличке Доо-Чынгыз, которое произошло в СИЗО июле прошлого года.

Во время задержания кримавторитет находился в баре «Блондер Паб», где оказал вооруженное сопротивление силовикам. Спецназ открыл по Кольбаеву ответный огонь на поражение. Врачи установили его смерть на месте от полученных пулевых ранений.

В ГКНБ добавили, что по этому факту возбудили уголовное дело по статьям: «Создание организованной преступной группы», «Незаконный оборот оружия, «Покушение на убийство».



Кольбаева называли «вором в законе». По данным СМИ, его «коронация» прошла в Москве в 2008 году.

В 2012 году тогдашний президент США Барак Обама внес Кольбаева, как одного из крупнейших наркобаронов, в «черный список». В 2017 году Министерство финансов США также внесло его в «черный список» и заявило, что Кольбаев — часть международной преступной группы «Братский круг». Власти США даже объявили награду до $5 млн за информацию, которая позволила бы осудить Кольбаева или разрушить его преступные схемы.



Кольбаева несколько раз задерживали в Кыргызстане. Однако в середине августа 2023 года его адвокат Сергей Манукян сообщил, что в отношении Камчы Кольбаева нет никаких уголовных дел.

