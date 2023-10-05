В Кыргызстане ввели временное госрегулирование цен на хлеб и хлебобулочные изделия. Об этом 5 октября сообщили в Министерстве экономики.

Отмечается, что такое решение принято постановление от 3 октября для недопущения роста цен на эти социально значимые продукты.



Ранее Кабмин для обеспечения продовольственной безопасности страны и стабилизации рыночных цен на продовольственные товары запретил вывоз (экспорт) пшеничной муки и зерна продовольственной пшеницы сроком на шесть месяцев.

В конце сентября в Кыргызстане резко выросли цены на хлеб и муку. Как писал «Азаттык», в среднем, мешок муки, импортируемой из Казахстана, подорожал на 1000 сомов. Выросли цены и на хлеб.

Вопрос высоких цен на муку и хлеб поднимался и в парламенте. На заседании 21 сентября некоторые депутаты раскритиковали работу Кабмина.

Ответил парламентариям глава ГКНБ Камчыбек Ташиев. Он сказал, что некоторые парламентарии «хайпуют» на теме подорожания муки и заявил, что цена на муку больше не вырастет, так как государством приняты меры. Он подчеркнул, что «продовольственная безопасность страны обеспечена в полном объеме».

В самом Кабмине рост цен на казахстанскую муку объяснили сезонностью загруженности железных путей, по которым ее завозят из Казахстана в Кыргызстан.

29 сентября финансовое издание «Акчабар» сообщило, что пекари Кыргызстана начали печь хлеб из местной муки.

Фото на главной: Темирлан Сыдыкбеков / RFE/RL.