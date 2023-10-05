В городе Джалал-Абад построили 11 служебных домов. Об этом 4 октября сообщили в Джалал-Абадской областной администрации.

По их информации, строительством домов занималось Управление делами президента. В администрации добавили, что в домах осталось провести внутренние и внешние инженерно-коммуникационные работы.

По словам первого заместителя мэра Джалал-Абада Кубанычбека Иманалиева, дома передадут 10 судьям и мэру города.

В общем по области завершается строительство более 50 одноэтажных служебных домов. В администрации сообщили, что такие работы ведутся государством в знак заботы о перемещении госслужащих в регионы и обмене опытом.