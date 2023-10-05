Первомайский районный суд Бишкека 4 октября решил депортировать чеченского активиста Мансура Мовлаева, которого задержал ГКНБ в августе, обвинив в связях с «террористическим подпольем». Об этом сообщил его адвокат Бакыт Автандил, передает издание «Кавказ.Реалии».

При этом до депортации Мовлаев пробудет шесть месяцев в кыргызстанкой колонии по статье «Незаконное пересечение госграницы». В интервью изданию «Кавказ.Реалии» адвокат Мовлаве Бакыт Автандил рассказал, что защита активиста просила назначить ему реальный срок из-за опасений пыток после депортации в Чечню со стороны силовиков.

«Как сказали мои адвокаты, я готов отбыть наказание. Хотя моя статья подразумевает штраф, чтобы сохранить жизнь, я прошу, чтобы мне дали срок два года. Я готов отбыть максимум того, что полагается по этой статье. Я готов хоть на десять лет сесть здесь в тюрьму, чтобы сохранить свою жизнь», – заявил активист, выступая с последним словом в суде.

Автандил в интервью «Клоопу» подтвердил, что они просили назначить для Мовлаева максимально возможное наказание с отбытием в колонии Кыргызстана.

«Судья дал ему шесть месяцев, из которых он фактически два месяца уже отсидел, которые считаются день за два. И того он уже отсидел тут четыре месяца. После вступления в силу приговора его сразу выдворят. Но в конце месяца мы будем подавать апелляцию на это решение и просить дать максимальное наказание», — сказал Авиандил.

Он добавил, что Мовлаев, находясь в Кыргызстане, будет в большей безопасности, чем в Чечне, где его могут подвергнуть пыткам и даже убить.

До вынесения решения суда оппозиционный канал 1ADAT писал, что прокурор запросил для Мовлаева два года лишения свободы и затем выдворение из страны. Кроме этого они сообщили, что прошение Мовлаева о предоставлении политического убежища все еще не было зарегистрировано.

Задержание Мовлаева

Мансура Мовлаева задержали 20 августа в Иссык-Кульской области во время «контртеррористической деятельности по противодействию спящим ячейкам международной террористической организации (МТО)». По данным ГКНБ, он находился в межгосударственном розыске России.

В спецслужбе утверждали, что Мовлаев якобы входил в спящую ячейку по указанию эмиссаров МТО в Сирии и был приверженцев радикальной идеологии.

Также по данным Госкомитета, активист в январе этого года незаконно пересек границу Кыргызстана и находился на территории страны используя поддельный паспорт гражданина РФ. После задержания Мовлаева водворили в СИЗО ГКНБ.

После задержания активиста представители оппозиционного движения 1ADAT на своем YouTube-канале 20 августа выпустили ролик, посвященной Мовлаеву. По их словам, активист выступал с критикой чеченских властей.

Они говорят, что из-за этого чеченские силовики в 2022 году похитили Мовлаева, незаконно удерживали в тюрьме и пытали.

По словам представителей 1ADAT, Мовлаеву удалось сбежать из тюрьмы в Кыргызстан, где он был в бегах. Они говорят, что активист из аэропорта «Манас» должен был вылететь в Турцию, но его задержал ГКНБ Кыргызстана по требованию российских коллег.



В 1ADAT опасаются, что если Мовлаева экстрадируют в Чечню, то власти республики расправятся с ним.