В городе Чолпон-Ата Иссык-Кульской области проводили в последний путь кримавторитета Камчы Кольбаева. Ночью 4 октября СМИ писали, что тело Кольбаева передали родственникам и те увезли его на малую родину.

Издание Turmush пишет, что возле дома Кольбаева установлены юрты, к месту проведения похорон приехали десятки людей.



Kaktus.media сообщает, что на похороны приехали около трех тысяч человек. Издание Sputnik Кыргызстана распространило видео погребения.



Убийство Кольбаева

Кримавторитет Камчы Кольбаев был убит 4 октября силовиками во время спецоперации по его задержанию. По данным ГКНБ, спецслужба расследовала причастность Кольбаева к убийству члена противоборствующей группировки Чынгыза Джумагулова по кличке Доо-Чынгыз, которое произошло в СИЗО июле прошлого года.

Во время задержания кримавторитет находился в баре «Блондер Паб», где оказал вооруженное сопротивление силовикам. Спецназ открыл по Кольбаеву ответный огонь на поражение. Врачи установили его смерть на месте от полученных пулевых ранений.

В ГКНБ добавили, что по этому факту возбудили уголовное дело по статьям: «Создание организованной преступной группы», «Незаконный оборот оружия, «Покушение на убийство».



Камчы Кольбаев — был один из самых узнаваемых криминальных авторитетов Кыргызстана и Центральной Азии. Он состоял на учете в МВД в качестве лидера организованной преступной группы (ОПГ). По информации ведомства, в 2018 году в ОПГ Кольбаева насчитывалось 424 участника.



Кольбаева называли «вором в законе». По данным СМИ, его «коронация» прошла в Москве в 2008 году.

В 2012 году тогдашний президент США Барак Обама внес Кольбаева, как одного из крупнейших наркобаронов, в «черный список». В 2017 году Министерство финансов США также внесло его в «черный список» и заявило, что Кольбаев — часть международной преступной группы «Братский круг». Власти США даже объявили награду до $5 млн за информацию, которая позволила бы осудить Кольбаева или разрушить его преступные схемы.



Кольбаева несколько раз задерживали в Кыргызстане. Однако в середине августа 2023 года его адвокат Сергей Манукян сообщил, что в отношении Камчы Кольбаева нет никаких уголовных дел.