Бывшего замглавы Таможни Райымбека Матраимова, признавшегося в коррупции, вызывали в ГКНБ вечером 4 октября «для профилактической беседы». Об этом пишет издание Kaktus.media со ссылкой на собственные источники.



О том, что Матраимов находится в ГКНБ на допросе стало известно вечером 4 октября. Об этом писали ряд СМИ со ссылкой на источники.



Сейчас неизвестно отпущен ли Матраимов или все еще находится в ГКНБ. В самой спецслужбе до сих пор не комментировали ситуацию с Матраимовым.

Райымбека Матраимова вызвали в ГКНБ на фоне смерти кримавторитета Камчы Кольбаева, которое произошло в тот же день.

Вечером 4 октября в ГКНБ сообщили, что Кольбаев был убит силовиками в ходе спецоперации. По данным ГКНБ, спецслужба расследовала его причастность к убийству члена противоборствующей группировки Чынгыза Джумагулова по кличке Доо-Чынгыз, которое произошло в СИЗО июле прошлого года.

Во время задержания Кольбаев находился в баре «Блондер Паб», где оказал вооруженное сопротивление силовикам. Спецназ открыл по Кольбаеву ответный огонь на поражение.

Врачи установили его смерть на месте от полученных пулевых ранений.

Матраимов и коррупция

Райымбек Матраимов с 2015 по 2017 годы занимал должность заместителя главы Таможни. В таможенной структуре он работал более 10 лет. За это время он наладил коррупционную схему совместно с подпольным кланом китайского бизнесмена Хабибулы Абдукадыра. Об этом в 2020 году рассказали журналисты «Клоопа», «Азаттык» и OCCRP в серии совместных расследований о действующих коррупционных схемах на таможне.

В то время как семейный клан Абдукадыра занимался незаконной перевозкой грузов из Китая в Кыргызстан и далее в другие страны Центральной Азии, Матраимов помогал этой схеме работать, получая при этом «пожертвования» на счета благотворительного фонда его семьи. Журналисты доказали, что через эту схему было выведено как минимум $700 млн из Кыргызстана.

Точная сумма денег, которую Матраимов и его родственники заработали благодаря коррупционным схемам, до сих пор неизвестна. Однако признаки внезапного обогащения его семьи были налицо — журналистам, например, удалось найти дорогую недвижимость семьи Матраимовых как в Кыргызстане, так и за его пределами. В США Матраимова и его супругу внесли в санкционный «Список Магнитского».

В начале 2021 года Первомайский районный суд Бишкека признал Матраимова виновным в коррупции и приговорил к выплате штрафа всего в 260 тысяч сомов. Также сам экс-замглавы Таможни признался в коррупции и согласился выплатить 2 млрд сомов в качестве компенсации ущерба в бюджет.

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