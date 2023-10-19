Несколько российских СМИ 18 октября сообщили, что в Бишкеке неизвестные задержали российского активиста движения «Левый блок» Льва Скорякина.

По информации издания «Новая газета. Европа», в ночь с 16 на 17 октября к шелтеру, где проживает Скорякин, подъехали десять человек на двух машинах. Об этом журналистам сообщили правозащитники.

«Они представились сотрудниками уголовного розыска милиции Кыргызстана и увезли активиста в неизвестном направлении», — говорится в сообщении правозащитников.

Кроме этого по данным издания DOXA, 13 октября, в день визита президента России Владимира Путина в Кыргызстан, Скорякина задержали, а через два часа отпустили.

«При этом у него забрали внутренний российский паспорт — его обещали вернуть после отбытия Путина. На момент похищения 16 октября Лев был без российского внутреннего паспорта», — отметили журналисты.

Российский «Левый блок» — это общественное движение, сформированное в 2015 году, в которое входят активисты левых и крайне левых организаций.

Скорякина и еще одного активиста движения Руслана Абасова задержали в декабре 2021 года в России из-за акции против репрессий у здания ФСБ. Тогда они развернули баннер «С Днем ЧКиста» у здания отдела ФСБ по юго-западному округу Москвы.

🔥Активисты сегодня утром поздравили фсбшников «С Днём чекиста». Такой баннер с файерами они растянули у здания управления ФСБ в Юго-Западном округе Москвы pic.twitter.com/y3tEzhiCNG — ЧТД (@Chtede) December 20, 2021

Позже Скорякин покинул Россию, затем в феврале его заочно арестовали, а в апреле объявили в розыск.

В Кыргызстане активиста первый раз задержали в июне 2023 года. По информации DOXA, в сентябре Скорякина отпустили из СИЗО на основании решения Генпрокуратуры Кыргызстана об отказе в экстрадиции. Сейчас Скорякин является просителем убежища в Кыргызстане.

Также убежище в республики попросила российская политактивистка Алена Крылова. В России она состояла в движении «Левое сопротивление», признанном властями России экстремистским. На родине Крылова и еще пять человек стали фигурантами уголовного дела о создании экстремистского сообщества. Сейчас Крылова находится в СИЗО-1 Бишкека.



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