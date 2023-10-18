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Үрү Дүйшөбаева, 82-летняя мать Алтынай Канзамановой, убитой вместе с двумя детьми в Бишкеке в феврале этого года, заявила, что обвиняемый в убийстве ее дочери и внуков пытается уклониться от ответственности, меняя свои первоначальные показания. Об этом женщина сказала на внеочередном заседании Форума женщин депутатов Жогорку Кенеша, посвященном этому происшествию.

Как сообщили в пресс-службе парламента, Дүйшөбаева выразила недовольство тем, что судебный процесс по делу об убийстве идет уже 9 месяцев и решение все еще не принято.



«Это трагическое событие произошло 16 февраля, идет девятый месяц. Под разными предлогами судебный процесс затягивается. Суды не принимают решения. Вызывает беспокойство то, что на вчерашнем судебном заседании обвиняемый менял свои прежние показания, чтобы уклониться от ответственности. Прошу вас помочь нам», — обратилась она к депутаткам.



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На заседании в Октябрьском райсуде Бишкека 16 октября обвиняемый в тройном убийстве Чынтемир Аширалиев заявил, что отказывается от своих первоначальных показаний, так как он якобы «был в плохом состоянии, его пытали милиционеры и оказывали давление, а также утром перед задержанием он пил водку». Аширалиев сказал, что не признает вину.

На суде обвиняемый заявлял, что не помнит убивал ли кого-то. Он настаивал на том, что не мог никого убить.

«В обвинительном акте сказка. Там меня обвиняют в непрофессионализме. Если бы хотел убить, то никто бы не узнал, они оскорбляют мой профессионализм. Я просто приехал помочь, а что там случилось, не знаю. Злого умысла не было, просто приехал поговорить, помочь», — заявил он на суде.

Тройное убийство произошло в 5 микрорайоне в Бишкеке в ночь на 17 февраля. В одной из квартир многоквартирного дома были найдены тела 51-летней женщины, её дочери 2005 года рождения и семилетнего мальчика.

По подозрению в убийстве задержали 37-летнего Чынтемира Аширалиева. Он проработал 15 лет в Службе государственной охраны, был кандидатом в депутаты Жогорку Кенеша по Баткенскому округу.



По версии обвинения, Аширалиев нанес 9 ножевых ранений 51-летней женщине, с которой был в отношениях. Она скончалась от полученных травм. Затем он пошел в комнату ее 17-летней дочери и нанес ей ножевое ранение, а также душил девушку. Подумав, что она уже умерла, он направился в комнату семилетнего мальчика и задушил его подушкой, пока тот спал. Однако девушка выжила и выпрыгнула из окна, чтобы спастись от убийцы. Момент падения девушки зафиксировали камеры видеонаблюдения.

Затем Аширалиев спустился за ней. В подъезде он заметил камеру видеонаблюдения и пытался ее сломать, но у него не получилось. Он вышел на улицу, поднял тело девушки и занес ее в квартиру — все это фиксировала камера. Аширалиев положил ее в ванну и утопил девушку.



Обвинение считает, что Аширалиев пытался инсценировать преступление: якобы убитая женщина во время пьянки поссорилась с дочерью, та убила мать и покончила жизнь самоубийством. Для этого он купил бутылку водки, нанес дополнительные ранения и подложил нож к телу девушки.

Гособвинением отмечалось, что Аширалиев был вменяемым и отдавал полной отчёт своим действиям, а также не был в состоянии алкогольного опьянения, когда совершал преступление.

Ежегодно в Кыргызстане происходят десятки подобных убийств, когда женщина умирает от рук супруга, сожителя, бывшего мужа или знакомого мужчины. В международной практике это называется фемицид.

Фемицид — убийство женщины, совершаемое, как правило, мужчиной на почве ненависти к женщине, гендерной дискриминации, и/или в результате гендерного насилия при попустительстве государства.

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