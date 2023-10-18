Вице-мэр Бишкека Нурдан Орунтаев сообщил, что у столичной мэрии есть спонсоры, которые готовы вложиться в улучшение внешнего вида города. Об этом он сказал в интервью Kaktus.media, но не назвал конкретных имен.

По словам Орунтаева, эти спонсоры выделили деньги, рабочую силу, технику и материалы, которые муниципалитет направил на улучшение фасадных частей жилых домов на проспекте Айтматова, улице Абдрахманова и проспекте Чуй.

«Благодаря усилиям наших спонсоров мы смогли улучшить эстетический вид этих улиц. Всем заметно, все видят. Бывали моменты, когда спонсоры давали иное количество денег. Бывало такое, когда выделяли по несколько миллионов. Они просили, чтобы их имена лишний раз не афишировали. Но могу сказать, что некоторыми спонсорами являются строительные компании, которые на сегодня работают в Бишкеке. А также представители других видов бизнеса, которые существуют в нашей республике», — сказал вице-мэр.

Орунтаев добавил, что спонсорская помощь помогла сэкономить бюджетные средства и из него не потратили ни сома на улучшение фасадов домов. Чиновник также отметил, что на бизнесменов никто не давил и не заставлял выделить деньги.

«Бывали моменты, когда сами приходили. Бывали моменты, когда мы их призывали. Никакого давления с нашей стороны не было. Это надо отметить особо. Притом, когда спонсоры приходили, мы им рассказывали о наших планах. Практически 90% из них поддерживали эту идею и готовы были сразу же приступать к работе», — сказал он.

Столичная мэрия уже на протяжении нескольких месяцев занимается сносом незаконно размещенных объектов, самовольно построенных или строящихся зданий и строений на муниципальной территории. Муниципалитет очистил фасады зданий на нескольких центральных улицах города.

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Неизвестные спонсоры помогают не только мэрии Бишкека. Не раз такие спонсоры дарили авто для сотрудников правоохранительных органов. Подобные подарки получало ОВД города Каракол и Тюпского районов Иссык-Кульской области, а также ОВД Сузакского, Базар-Коргонского и Ноокенского районов Джалал-Абадской области.

Кроме этого неизвестные спонсоры также выделяли деньги на ремонт здания МВД.