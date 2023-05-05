Сотрудникам ОВД города Каракол и Тюпского района вручили два автомобиля неизвестные спонсоры. Об этом сообщила пресс-служба УВД Иссык-Кульской области 4 мая.

В церемонии передачи машин участвовали начальник управления Орунбай Кочкоров и личный состав областной милиции. По информации милиции, авто будут использовать в целях потребностей подразделений, а именно в ОВД города Каракол и Тюпского района.

Неизвестные спонсоры не первый раз дарят авто для сотрудников правоохранительных органов. К примеру, в марте спонсоры подарили две служебные машины марки Hyundai 2022 года Управлению патрульной службы милиции (УПСМ).

А 2 мая стало известно, что ОВД Сузакского, Базар-Коргонского и Ноокенского районов Джалал-Абадской области получили от неназванных спонсоров и государства служебные авто марки Chevrolet Cobalt 2023 года выпуска.

Церемония награждения автомобилей проходит не в первый раз. До этого спонсоры в знак благодарности несколько раз вручали.

Такое награждение происходит не в первые. До этого несколько раз спонсоры в знак благодарности вручали сотрудникам ОВД машины разных марок. Во всех глава милиции уверяло о том, что подаренные машины будут использованы в служебных интересах.

Автор: Бексултанова Айжамал