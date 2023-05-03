ОВД Сузакского, Базар-Коргонского и Ноокенского районов Джалал-Абадской области получили машины от государства и спонсоров. Об этом 2 мая сообщили в пресс-службе МВД.

При этом в МВД не сообщили имен или другой информации о спонсорах.

В ведомстве сообщили, что служебные авто марки Chevrolet Cobalt 2023 года выпуска передали районным подразделениям 28 апреля перед коллегией МВД с учетом географических возможностей и особенностей этих районов и городов.

Начальник УВД Джалал-Абадской области Женишбек Абитов передал машины руководителям районных управлений и призвал их использовать авто в служебных интересах, обеспечить соблюдение законов, а также повысить доверие людей к милиции.

24 апреля 2023 года житель Джалал-Абада Акмалбек Закиров подарил УОБДД Джалал-Абадской области машину марки KIA K5.

Неизвестные спонсоры

Это не первый случай, когда неизвестные спонсоры дарят машины госорганам. К примеру, 11 марта 2023 года неизвестные спонсоры подарили патрульной милиции МВД две служебные машины. А 24 августа 2022 года тот же УПСМ получил пять служебных автомобилей марки Toyota Prius.

В обоих случаях в пресс-службе УПСМ сообщили, что спонсоры пожелали остаться неизвестными.

Кроме этого в 2021 году неизвестные спонсоры профинансировали ремонт здание МВД.

Автор: Мээримай Акунова

Редактор: Бакай Алмаз