Депутат Жогорку Кенеша Балбак Тулобаев призвал власти принять меры в отношении блогеров, очерняющих президента и парламентариев.

На заседании парламента, он обратился к представителю президента в ЖК Алмасбеку Абытову и привел в пример блогера, задержанного по подозрению в вымогательстве.

«Очерняют президента, других. Вот одного блогера сегодня поймали со взяткой, он шантажировал [человека]. Милицию проверяют блогеры, это что такое? Один материт кыргыза, другие заходят прямо в госорганы, качают свои права и не дают работать. Мы должны с правительством прийти к единому решению. Ночью материл президента, а сегодня пойман с $40 тысячами. Какие только слова не говорил нам этот блогер», — сказал депутат.

По его словам, блогеров необходимо отделить от СМИ.

«В этой стране есть правительство? Нам надо отделить СМИ от блогеров, приструнить отморозков. Мы все терпим, какие только слова не говорят о нас. Пришло время навести порядок», — сказал Тулобаев.

Депутат Балбак Тулобаев не первый раз выступает в защиту президента Садыра Жапарова. Ранее он уже высказывал недовольство в адрес критиков президента. Тогда он говорил, что из-за строительства новой администрации президента главу страны «чуть ли не разорвали».