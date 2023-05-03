Международная организация «Репортеры без границ», защищающая свободу информации, опубликовала ежегодный глобальный рейтинг «свободы прессы». Кыргызстан в рейтинге из 180 стран занял 122 строчку. В докладе 2022 года страна находилась на 72 месте*.

*В организации «Репортёры без границ» для доклада использовали методику по составлению рейтинга, которая учитывает пять факторов, влияющих на ситуацию со свободой прессы в той или иной стране, а именно: политический, экономический и социокультурный контекст, правовые рамки и ситуацию в сфере безопасности.

В отчете организации говорится, что Кыргызстан является исключением в Центральной Азии, поскольку в нем есть «относительная свобода слова и печати», несмотря на нестабильную экономику и «безудержную коррупцию в госорганах».

По данным организации, кыргызское правительство по-прежнему контролирует все традиционные СМИ и пытается распространить свое влияние на частные СМИ. Там отметили, что политические лидеры используют СМИ для продвижения своих личных интересов, а госучреждения ограничивают доступ журналистов к информации.

«Чиновники в последние годы пытались усилить цензуру и обнародовать законы, ограничивающие свободу прессы. После безрезультатной попытки в 2020 году президент Садыр Жапаров в 2021 году подписал закон об ограничении распространения так называемой “ложной информации” — закон, который нарушает Конституцию, а также международные договоры и ограничивает свободу прессы», – отмечается в докладе.

В организации отметили, что чиновники также грозят внести законопроект о признании «иностранными агентами» независимых СМИ, получающих финансовую поддержку из-за рубежа.

«Независимые СМИ регулярно осуждаются, когда они критикуют власти. Иногда они становятся объектом кибератак после публикации статей о коррупции. Журналисты-расследователи являются объектами насилия, как и репортеры на митингах и демонстрациях», – говорится в докладе.

Свобода слова в Кыргызстане

Ранее международные правозащитные организации Human Rights Watch и Amnesty International в своих отчетах за прошедший год писали, что в Кыргызстане постепенно ограничивают свободу выражения мнений. По мнению HRW, «власти взяли курс на подавление критических голосов», упоминая давление на СМИ, НКО и гражданский сектор, а также задержания активистов.

Ярчайшие примеры тому — выдворение из страны журналиста-расследователя Болота Темирова, блокировка сайта радио «Азаттык» и процесс его закрытия, а также регулярные вызовы журналистов и блогеров на допросы.

Однако власти утверждают, что никакого давления нет, Кыргызстан привержен принципам верховенства закона, а права и свободы человека — одни из высших ценностей в стране.

При этом власти продолжают инициировать законопроекты, которые, по мнению экспертов, могут стать инструментами в руках государства против независимых СМИ и неправительственных организаций.