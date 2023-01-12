Члены международной платформы «Гражданская солидарность» осудили власти Кыргызстана и призвали их восстановить радиоэфир «Азаттыка», восстановить доступ к веб-сайту и снять блокировку с банковских счетов учреждения. Заявление на своем сайте опубликовал Норвежский Хельсинкский комитет.

В нем отмечается, что «Азаттык» неоднократно подвергался давлению.

«”Азаттык” подвергался давлению при репрессивном режиме [свергнутого президента Кыргызстана] Курманбека Бакиева до апрельской революции 2010 года. На этот раз серьезные проблемы начались в октябре 2022 года, когда группа людей провела акцию протеста перед офисом “Азаттык” в Бишкеке, требуя закрыть независимые СМИ, в том числе “Азаттык”, Kaktus.media и “Клооп”.

Десять дней спустя НТРК прекратила трансляцию радиопередач “Азаттык”, после чего Министерство культуры приняло решение заблокировать веб-сайт “Азаттык” в соответствии со спорным и критикуемым законом “О защите от ложной информации”, принятый летом 2021 года», — говорится в заявлении.

Члены «Гражданской солидарности» напомнили, что в марте 2023 года исполнится ровно 70 лет с выхода первого репортажа «Азаттыка» на кыргызском языке. Они отмечают, что если к этой дате ограничения, наложенные на «Азаттык», не снимут, то «это станет печальным свидетельством нынешних реалий в Кыргызстане и ударом по его репутации, как стремящейся к независимости демократической страны».

«Мы, члены платформы “Гражданская солидарность”, также призываем власти Кыргызстана отменить все ограничения на важную журналистскую деятельность “Азаттыка” в стране. Власти Кыргызстана должны относиться к СМИ страны с гордостью и как к сильной стороне и не пытаться обратить вспять демократические процессы, которые происходили на протяжении десятилетий, и за которые простые кыргызстанцы часто платили высокую цену», — говорится в обращении.

Под обращением подписались более 30 международных организаций, в том числе Норвежский Хельсинкский комитет и «Бир Дуйно — Кыргызстан».

Блокировка сайта «Азаттык»

«Азаттык» в последние несколько месяцев 2022 года столкнулся с давлением со стороны кыргызских властей.

26 октября Минкульт на два месяца заблокировал сайт «Азаттыка» из-за «недостоверных сведений» о конфликте на кыргызско-таджикской границе 14-17 сентября 2022 года. Эти сведения в ведомстве посчитали «противоречащими национальным интересам Кыргызстана».

Позже коммерческий банк DemirBank по требованию ГКНБ и без решения суда заблокировал доступ к банковскому счету «Азаттык Медиа». В банке заявили, что заблокировали счет организации на основании закона об отмывании денег.

Президент Радио Свободная Европа/Радио Свобода Джейми Флай отмечал, что издание «серьезно относится к своим обязательствам по сбалансированному освещению событий» и расценил этот шаг, как «преследование свободных СМИ».

Само СМИ неоднократно критиковалось президентом Садыром Жапаровым — он считает, что издание искажает его слова. Отреагировал Жапаров и на то, как «Азаттык» освещал боевые столкновения в Баткене. Президент возмутился, что «Азаттык» неправильно освещал эти события, якобы написав, что Кыргызстан напал на Таджикистан.

«Как так? Там же в [“Азаттыке”] такие же кыргызские девушки и парни работают», — сказал Жапаров 20 октября.

Кроме того, 13 октября, у офиса издания прошел митинг за закрытие «Азаттыка», «Клоопа» и Kaktus.media.

В митинге участвовали около 30 человек, большая часть из которых скрывала свои лица. Они называли «Азаттык» «подстрекателями» и «западными пропагандистами». Также были заявления о том, что издание «освещает только негатив», «неправильно» предоставляет информацию или дают ее «однобоко». В том числе они говорили, что «Азаттык» не так освещал столкновения на кыргызско-таджикской границе.

По мнению медиакэспертов, блокировка сайта «Азаттык» — давление со стороны властей на независимые СМИ. Они ожидают, что такое давление со стороны властей продолжится.