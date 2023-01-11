Прошло всего несколько дней как в Первомайском районе Бишкека установили пункт по сортировке твердых бытовых отходов. Для горожан стали доступны 12 контейнеров для стекла, пластика, металла, пищевых и других отходов.
Сегодня пользовательница Twitter под ником @Aiperim опубликовала фотографию тех самых баков, доверху наполненных пластиковыми пакетами с неотсортированным мусором.
Мэрия Бишкека пока не отреагировала на ситуацию, но ранее сообщала, что на специальной экоплощадке установлены камеры видеонаблюдения.
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