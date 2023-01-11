Коллаж. Фотография слева: мэрия Бишкека, справа: пользовательница Twitter @Aiperim

Прошло всего несколько дней как в Первомайском районе Бишкека установили пункт по сортировке твердых бытовых отходов. Для горожан стали доступны 12 контейнеров для стекла, пластика, металла, пищевых и других отходов.

Сегодня пользовательница Twitter под ником @Aiperim опубликовала фотографию тех самых баков, доверху наполненных пластиковыми пакетами с неотсортированным мусором.

Свиньи накидали мусор, к чему видеонаблюдение, видимо до цивил.сортировки нам как до Луны пешком. @bishkekcityhall pic.twitter.com/UI2Iwc51O0 — Aiperim 💫 toxic 😈 (@Aiperim) January 11, 2023

Мэрия Бишкека пока не отреагировала на ситуацию, но ранее сообщала, что на специальной экоплощадке установлены камеры видеонаблюдения.

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