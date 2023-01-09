В Первомайском районе Бишкека по улице Панфилова начал работать пункт по сортировке твердых бытовых отходов, но часть мусора все равно будут отвозить на мусорный полигон на окраине города. Об этом «Клоопу» сообщили в пресс-службе мэрии Бишкека.

По их словам, «пока» собранный мусор будут сортировать и сдавать частным приемщикам, а остатки вывозить на полигон.

При этом в муниципалитете говорят, что специальная экоплощадка построена за счет средств инвесторов. Цель проекта — это развитие экологического сознания граждан и улучшение экологической ситуации в городе.

«Установлено 12 евроконтейнеров, две камеры видеонаблюдения, подведены центральные системы коммуникации: водоснабжение, канализация и электричество. Для сортировщика мусора оборудовали помещение площадью 15-16 квадратных метров», — рассказали в мэрии.

Фото: пресс-служба мэрии Бишкека

По их словам, ведется работа над установкой других подобных площадок в других районах города, несмотря на, что в Кыргызстане нет мусороперерабатывающего завода.

Завод, которого нет

Власти столицы уже почти 10 лет не могут построить для Бишкека новый мусорный полигон с мусороперерабатывающим и сортировочным заводом. В 2013 году Европейский банк реконструкции выделил столице на это 22 млн евро. Половина этих денег — кредит, который страна будет возвращать с процентами.

Новый полигон должен был соответствовать экологическим нормам. Он должен был представлять собой яму, разделенную на ячейки. Их должны были оснастить системами для отвода газа, жидкостей и изолирующим материалом. Мусор должны были захоронять слой за слоем, чтобы он не загрязнял окружающую среду.

В октябре 2022 года жители жилмассивов, которые находятся близ бишкекского полигона, вышли на митинг с требованием перестать сжигать мусор и переместить полигон в безлюдное место. В ответ вице-мэр Бишкека Нурлан Орунтаев пообещал, что мэрия «постарается прекратить сжигание мусора на свалке». Кроме того, по его словам, «в течение одного года должны закончить строительство мусоросортировочного завода».

В декабре 2022 года депутатская комиссия поручила Совету безопасности выяснить, куда делись эти 22 млн евро, которые планировали потратить на решение проблем мусорного полигона. По словам депутата Мирлана Самыйкожо, проект начался 10 лет назад, а денег уже нет. Он утверждал, что возбуждено пять уголовных дел, два из которых переданы в суд.

Мэр Бишкека Эмильбек Абдыкадыров говорил, что мусороперерабатывающий завод начнут строить в первом квартале 2023 года, а до этого обещал, что строительство начнется в сентябре 2022 года.