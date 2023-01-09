Милиция возбудила уголовное дело по факту избиения ребенка в нейрокоррекционном детском саду Brain Up в 5 мкр Бишкека, где реабилитацию проходят дети с инвалидностью.

В УВД Октябрьского района сообщили, что дело возбудили по статье «Неисполнение обязанностей по воспитанию ребенка» и назначены соответствующие экспертизы. Расследование продолжается.

Недавно в соцсетях распространилось видео (осторожно это видео может вызвать у вас триггер, если вы впечатлительны, то не переходите по ссылке), на котором запечатлено, как ребенка бьют по ноге палкой, а на следующем кадре ребенка поднимают за руки и пинают по ноге.

По данным милиции, пострадавшему мальчику 8 лет и он посещал садик с августа 2022 года. В самом детсаду пока не комментировали ситуацию.