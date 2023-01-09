Блогер снял видео в рамках челленджа Sigma, который стал популярным именно из-за роликов Аргена. Видео с MrBeast и Аргеном набрало уже 10 млн лайков в ТикТоке и 78 млн просмотров.

В ТикТоке у MrBeast 69 млн подписчиков, а на YouTube-канале 127 млн подписчиков. Он известен своими видео на YouTube, где устраивает челленджи, розыгрыши и соревнования.

Кыргызский тиктокер Арген стал популярным на весь мир после видео о том, где он с помощью мимики изображает сцену из фильма «Американский психопат». Этот жест означает одобрение.

Сам челлендж называется Sigma. Согласно определению англоязычного Urban Dictionary, Sigma-самец отказывается от социальной иерархии и потребности во внешнем подтверждении и вместо этого стремиться к внутренней силе.

У Аргена в ТикТоке уже более 13 млн подписчиков. Его видео зачастую набирают более 50 и 100 млн просмотров.