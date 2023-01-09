Повышения цен на муку и хлеб не будет. Об этом сообщили в Ассоциации мукомолов Кыргызстана. По их словам, власти продлили льготный период нулевого НДС на импорт и переработку зерна до 31 декабря 2023 года.

По соглашению с правительством, мукомолы не допустят «необоснованного» повышения цен на муку, увеличат количество рабочих мест в отрасли, а также производство муки и кормов.

На 7 января цена на муку остается на уровне сентября–декабря 2022 года. В эти месяцы цены на муку за килограмм варьировались от 31 сома до 54 сомов в зависимости от сорта.

«Повышения цен муку не произошло и не ожидается, так как стоимость сырья в России стабильная», — утверждают мукомолы.

В конце декабря в ассоциации сообщали, что с 1 января 2023 года мука, хлеб и зерно могут подорожать на 15-20% из-за истекшего срока нулевого НДС. Также мукомолы говорили о низких запасах зерна из-за проблем с транспортировкой из России.

С августа 2021 года в стране действовал нулевой НДС на импорт и переработку зерна. Такое решение власти Кыргызстана приняли, чтобы обеспечить продовольственную безопасность и стабилизировать рыночные цены.

Журналисты «Клоопа» в мае 2022 года проанализировали данные мониторинга цен Национального статистического комитета на основные продукты питания и выяснили, что с конца апреля 2019 года в среднем цены на эти продукты выросли в полтора раза.

Например, цены на муку выросли более чем в полтора раза. Килограмм муки в апреле 2019 года стоил от 30 до 37 сомов в зависимости от сорта, а в 2022 году — от 50 сомов. Анализ ежедневных цен показывает, что их резкий скачок также случился в середине марта 2022 года, что по времени совпадает с введением Россией ограничений на экспорт пшеницы в Кыргызстан.