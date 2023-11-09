В Бишкеке в одном из мусорных баков, расположенных на улице Элебаева в микрорайоне «Юг-2», обнаружили новорожденного ребенка. Об этом 9 ноября «Клоопу» сообщили в УВД Октябрьского района.

По их данным, сообщение об обнаружении младенца в ГУВД Бишкека поступило 8 ноября около 23:30. Сотрудники милиции поехали по указанному адресу и нашли новорожденного.

Данный факт был зарегистрировали в Октябрьской районной милиции и в настоящее время проводится расследование. Самого ребенка перевели в роддом №1.

Как рассказали в Минздраве, ребенок поступил в тяжелом состоянии и его перевели реанимацию из-за рождения в неизвестных условиях и тяжёлой степени гипотермии (снижение температуры) до 28,4 градусов. Ему оказали всю необходимую помощь.

В ведомстве сообщили, что на 9 ноября состояние ребенка врачами оценивается как стабильное с улучшением, его кормят смесью и младенец получает лечение. В Минздраве подчеркнули, что для ребенка созданы все оптимальные условия.