Президент Садыр Жапаров 9 ноября сменил директора Госагентства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства. Вместо Мырзабека Жыпаркулова назначили Нурдана Орунтаева, который до этого занимал пост вице-мэра Бишкека.



Причину смены главы Госстроя в администрации президента не сообщили.



Нурдан Орунтаев занимал пост вице-мэра столицы с августа 2022 года. На этой должности он запомнился личным участием в демонтаже и сносе разных объектов, которые по его словам, были «незаконно построены на муниципальной территории».



Мырзабека Жыпаркулова назначили главой Госстрой в январе 2023 года. В июне его работу критиковал глава Кабмина Акылбек Жапаров. Он тогда напомнил Жапаркулову, что согласно плану, должно быть построено 100 школ в текущем году и предупредил, что если план не будет выполнен, то в государственный сектор Жыпаркулова не допустят.

