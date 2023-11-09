Президент Садыр Жапаров призвал прекратить боевые действия в секторе Газа, где израильская армия ведёт операцию по уничтожению палестинской группировки ХАМАС. Ситуацию в секторе Газа он назвал «гуманитарным кризисом».

«Мы призываем стороны принять исчерпывающие меры по недопущению жертв и насилия по отношению к мирному населению, скорейшему прекращению боевых действий и незамедлительному началу переговорного процесса», — заявил Жапаров выступая на 16-м саммите глав государств-членов Организации экономического сотрудничества (ОЭС) в Ташкенте.

Садыр Жапаров впервые высказался о войне Израиля с группировкой ХАМАС. Ранее об этом высказывались Совет улемов Духовного управления мусульман Кыргызстана и МИД.

Совет улемов осудил происходящие события в Газе и обвинил Израиль в «военных преступлениях против человечности».

МИД республики не обвинял ни одну из сторон, а призывал прекратить боевые действия и выйти на политико-дипломатический диалог.

23 октября депутаты Жогорку Кенеша сообщили, что перечислят свою однодневную зарплату «в качестве материальной помощи палестинскому народу, пострадавшему при обострении палестино-израильского конфликта».

7 октября силы радикальной группировки ХАМАС совершили атаку на юг Израиля. В результате погибли около 1400 человек и более двухсот человек были взяты в заложники. Еще несколько тысяч получили ранения.

Израиль в ответ на это объявил о начале операции «Железные мечи» в секторе Газа. Целью операции было названо полное уничтожение ХАМАСа.

По данным подконтрольного ХАМАСу палестинского Минздрава, с начала израильской операции в секторе Газа погибли 10,5 тысяч человек, в числе которых 4324 ребенка и более 2 800 женщин. Кроме того, ранения получили свыше 26 тысяч жителей.

По данным Управления ООН по координации гуманитарных вопросов, более миллиона человек были вынуждены покинуть свои дома в секторе Газа.





