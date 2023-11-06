Совет улемов Духовного управления мусульман Кыргызстана в своём заявлении от 6 ноября призвал кыргызстанцев не совершать джихад, а помогать палестинцам духовно и материально.

Как говорится в заявлении, Совет улемов «осудил военные действия Израиля против мирного населения Палестины, как преступление против человечности». Отмечается, что «это печаль не только палестинцев, но и мусульман во всем мире».

«Международное сообщество осуждает жестокость происходящей войны и требуют скорейшего ее прекращения. Мы решили, что в связи с географической удаленностью Кыргызстана, было бы целесообразным оказать моральную и материальную помощь. Поэтому в местах скопления людей, в мечетях и медресе, прихожан, которые приходят на пятничные молитвы, каждого мусульманина призываем молиться за палестинский народ. Оказание материальной помощи является основным требованием, которое шариат возлагает на нас в текущей ситуации», — говорится в заявлении.

В Совете улемов ДУМК также рассказали, что изучили призывы различного характера, распространяемые в соцсетях по поводу палестино-израильского конфликта.

«В результате мы пришли к выводу, что наша помощь братьям и сестрам по вере должна быть духовной и материальной. Поэтому мы считаем, что посещение Палестины с намерением совершить джихад на эмоциональной основе или вместе с какими-либо организованными группами несовместимо с правилами шариата», — отмечают они.

Реакция Кыргызстана на палестино-израильского конфликт

МИД республики несколько раз выступал с официальными заявлениями относительно обострения палестино-израильского конфликта.

9 октября после нападения палестинского движения ХАМАС на Израиль в ведомстве отметили, что «Кыргызская Республика с тревогой и обеспокоенностью следит за эскалацией палестино-израильского конфликта, повлекшего многочисленные жертвы и разрушения». В заявлении МИД говорилось, что Кыргызстан призывает стороны «к прекращению боевых действий и скорейшему началу политико-дипломатического диалога в целях достижения мира, защиты гражданского населения и стабилизации ситуации на Ближнем Востоке».

18 октября МИД республики выступил с заявлением, в котором «решительно осудил военный удар по госпиталю» в секторе Газа. Отмечалось, что Кыргызстан призывает провести «всестороннее расследовании этого нарушения международного гуманитарного права» и выступает за консолидацию усилий мирового сообщества по мирному урегулированию палестино-израильского конфликта в соответствии с резолюциями Совета Безопасности и Генассамблеи ООН.

20 октября ведомство «настоятельно рекомендовало» гражданам Кыргызстана в Израиле и Ливане покинуть эти страны, а также воздержаться от поездок в страны Ближнего востока, затронутые конфликтом.

В Бишкеке 21-го и 28 октября проходили акции в поддержку жителей сектора Газа. Они выходили на руках с плакатами, на которых было написано: «Остановите войну», «Остановите терроризм», «Свободная Палестина» и так далее. Как пишет «Азаттык», участники пикета 21 октября выступили с инициативой открыть специальный счет в поддержку палестинцев, проживающих в секторе Газа.



Также депутаты Жогорку Кенеша решили перечислить свою однодневную зарплату «в качестве материальной помощи палестинскому народу, пострадавшему при обострении палестино-израильского конфликта».