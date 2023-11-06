Иссык-Кульский областной музыкально-драматический театр имени Касымалы Жантошева завоевал главный приз на фестивале международной организации ТЮРКСОЙ в городе Баку в Азербайджане. Об этом 4 ноября сообщили в Министерстве культуры, информации, спорта и молодежной политики.

Театр на фестивале показал спектакль «Күн кармаган бала». Он был поставлен режиссером Уланмырзой Карыпбаевым на основе произведения кыргызского народного писателя Султана Раева.

До этого спектакль выиграл главный приз на международном фестивале «Арт Ордо 2023». Некоторые кадры в нем вызвали бурную реакцию пользователей соцсетей.

Некоторые пользователи соцсетей возмутились выходом обнаженного актера на сцену во время спектакля. Они писали, что такие эпизоды не соответствуют кыргызскому менталитету и это позорно. Вопрос по спектаклю поднимали и в Жогорку Кенеше.

Министр культуры Алтынбек Максутов говорил, что те, кто критикует сцену, не видели спектакль полностью.

Режиссер постановки говорил, что отдельные зрители спорят после просмотра только одного обрезанного эпизода пьесы, смысл которой очень глубокий.