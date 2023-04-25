В Оше после капитального ремонта 24 апреля открылся академический музыкально-драматический театр имени Бабура. Об этом сообщили в пресс-службе Кабинета министров.

На открытии театра участвовали зампредседателя кабмина Эдиль Байсалов, представители местной власти и делегация из Узбекистана, которую возглавлял министр культуры соседней страны Озодбек Назарбеков.

Стоимость проекта реконструкции в честь 100-летнего юбилея культурного центра составила $5 млн. Ремонт профинансировал Узбекистан. Это решение было принято во время визита президента Садыра Жапарова в Узбекистан.

Драматический театр имени Бабура. Фото: Бекмырза Урустамов / «Клооп» Фото: Нурислам Абдисатаров / «Клооп» Фото: Бекмырза Урустамов / «Клооп»

Драматический театр имени Бабура — один из самых первых театров в Центральной Азии. Театр открыл в качестве кружка в 1918 году Рахмонберд Мадазимов. В 1937 году кружок был переименован в честь политика Сергея Кирова и получил статус театра.

После того как Кыргызстан получил независимость в 1992 году, театр переименовали в честь узбекского акына Захир-ад-дин Мухаммад Бабура. Театр рассчитан на 480 зрителей.

Коллектив театра выступал не только на юге Кыргызстана, но и гастролировал по Узбекистану, ездил в Москву. 100-летие театра должны были отпраздновать в октябре 2018 года. Но три года назад мероприятие передвинули, так как театр нуждался в ремонте.