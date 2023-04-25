$100 млн из Саудовского фонда развития направят на строительство доступного жилья в Кыргызстане. Об этом стало известно на встрече президента Садыра Жапарова и исполнительного директора Саудовского фонда развития Султана Абдурахман Аль-Маршада.

Встреча прошла 24 апреля. На ней подписали соглашение о реализации Жилищной программы Кыргызской Республики «Мой дом».

«В целом до 2026 года в рамках реализации программы “Мой дом 2021-2026” планируется обеспечить жильем более 50 тысяч человек», — сообщили в администрации президента.