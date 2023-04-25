$100 млн из Саудовского фонда развития направят на строительство доступного жилья в Кыргызстане. Об этом стало известно на встрече президента Садыра Жапарова и исполнительного директора Саудовского фонда развития Султана Абдурахман Аль-Маршада.
Встреча прошла 24 апреля. На ней подписали соглашение о реализации Жилищной программы Кыргызской Республики «Мой дом».
«В целом до 2026 года в рамках реализации программы “Мой дом 2021-2026” планируется обеспечить жильем более 50 тысяч человек», — сообщили в администрации президента.
Также на встрече подписали соглашение о реконструкции трассы Суусамыр — Талас — Тараз.
Жапаров добавил, что Кыргызстан готов продолжать плодотворное сотрудничество с Саудовским фондом развития, отметив, что до конца года запустят и другие совместные проекты, которые ранее подолгу простаивали.
Доступное жилье
Ранее в Госипотечной компании сообщили, что приостановили выдачу ипотечных кредитов во всех регионах страны по направлению «Льготная ипотека» (4% годовых) и в городах Бишкек и Ош по направлению «Доступная ипотека» (8% годовых). Отмечалось, что руководство страны приняло решение направить средства на строительство доступного жилья.
После постройки они будут выдаваться в долгосрочную аренду с возможностью выкупа в рамках жилищной программы «Мой до 2021-2026». 1м² в таких квартирах будет стоить до $550.
В середине апреля президент Садыр Жапваров сообщил, что в Бишкеке начато строительство более 6 тысяч квартир, которые планируется реализовать в рамках программы «Мой до 2021-2026». Он отметил, что в дальнейшем строительство такого жилья стартует и во всех регионах.
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