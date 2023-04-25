Торага Жогорку Кенеша Нурланбек Шакиев и ещё 9 депутатов находится с официальным визитом в России. Об этом сообщили в пресс-службе парламента.

Они в рамках визита встретятся с председателем Госдумы Вячеславом Володиным и председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко. С ними, как сообщили в пресс-службе ЖК, планируется обсудить вопросы активизации политико-экономических, культурно-гуманитарных связей и развития межпарламентского сотрудничества между двумя странами.

Сегодня также стало известно о том, что президент Садыр Жапаров отправится в РФ с официальным визитом и примет участие в параде по случаю Дня победы 9 мая в Москве.

По словам завотделом внешней политики администрации президента Муратбека Азымбакиева, Жапаров проведет переговоры с Владимиром Путиным о вопросах двусторонней и многосторонней повестки, а также обсудит перспективы дальнейшего развития взаимовыгодного сотрудничества.

Кыргызстан одна из немногих стран, которая поддерживает с Россией дружественные отношения несмотря на то, что российская армия в феврале 2022 года вторглась в Украину.

Официальные лица страны уже говорили о нейтралитете Кыргызстана в вопросе вторжения России в Украину. Однако на деле Кыргызстан стал одной из стран, с помощью которой Россия может обходить западные экономические санкции.

По данным ЕБРР, Кыргызстан за последний год заработал на реэкспорте в Россию 36 млрд сомов.

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