Кабинет министров рассчитывает на поддержку международного сообщества в переводе ТЭЦ Бишкека на газ. Об этом заявил глава Кабмина Акылбек Жапаров на круглом столе «Борьба со смогом: практические пути решения экологической проблемы» в Бишкеке.

«Сейчас мы рассчитываем стоимость перевода ТЭЦ на газ. В советский период она успешно работала на газе, и мы рассчитываем на поддержку международного сообщества в том, чтобы перевести наши котельные на альтернативные источники энергии», — сказал Жапаров.

Жапаров также сообщил, что до конца года в Бишкек прибудут 380 автобусов на газе или на электричестве. По его словам, ожидается еще 1000 автобусов из Китая, большая часть из которых будет на газе и небольшая часть — на электричестве.

Он отметил, что для улучшения экологической ситуации в столице необходимо предпринимать решительные шаги, так как экология напрямую влияет на здоровье населения.

Смог и ТЭЦ Бишкека

Ежегодно с наступлением холодов Бишкек занимает лидирующие места в рейтинге городов по уровню загрязнения воздуха.

В конце октября прошлого года представительство ООН в Кыргызстане презентовало результаты исследования о смоге, согласно которым основной источник загрязнения воздуха в Бишкеке – некачественный уголь, используемый для отопления частных домов. Также причинами загрязнения воздуха в столице власти называют некачественный бензин, плотность застройки многоэтажных домов и ТЭЦ города.

По словам заместителя мэра Бишкека Жыргалбека Шамыралиева, перевод ТЭЦ Бишкека на газ потребует 1,7 млрд сомов вложений.

Фото на главной: Бектур Стамкулов / «Азаттык».