Президент Садыр Жапаров 9 мая примет участие в параде ко Дню победы во Второй мировой войне в Москве. Об этом 25 апреля сообщили в пресс-службе главы страны.

По информации пресс-службы, Жапаров полетит в Россию по приглашению президента Владимира Путина, в отношении которого ранее Международный уголовный суд выдал ордер на арест за военные преступления. Сообщается, что Жапаров будет почетным гостем на этом параде.

По словам заведующего отделом внешней политики администрации президента Муратбека Азымбакиева, во время визита ожидаются переговоры двух президентов.

Садыр Жапаров будет единственным президентом, который посетит Россию для участия в параде 9 мая. Ранее о его визите в Москву сообщали ряд российский СМИ.

«Третий в рейтинге друзей России»

Несмотря вторжение России в Украину и ордер на арест Путина, власти Кыргызстана по-прежнему продолжают плотно сотрудничать с российской стороной и постоянно говорят об укреплении дружественных отношений.

Кыргызстан, состоящий в ОДКБ и ЕАЭС, согласно данным британского журнала The Economist, занял третью строчку в рейтинге «друзей России».

Эксперты полагают, что Кыргызстан помогает России обходить западные санкции. По данным Европейского банка реконструкции и развития, Кыргызстан за последний год заработал на реэкспорте в Россию 36 млрд сомов.

На реэкспорт Кыргызстана уже обратил внимание Евросоюз. В конце марта Бишкек посетил спецпредставитель ЕС по санкциям Дэвид О’Салливан.

На пресс-конференции он призвал страны не становиться платформой России для обхода санкций. Он добавил, что ЕС будет проводить с властями Кыргызстана переговоры, чтобы выявить, на самом ли деле имеется обход антироссийских санкций в стране и обсудить, какие могут быть приняты меры.

Вторжение России в Украину

Полномасштабное вторжение российской армии в Украину началось 24 февраля 2022 года, а война, развязанная Россией, продолжается там до сих пор.Военное вторжение осудили западные страны и применили в отношении России беспрецедентное количество санкций. Кроме того, западные страны неоднократно предупреждали о введении санкций в отношении стран, которые помогают России. В этот список первой попала Беларусь, глава которой — Александр Лукашенко — полностью поддерживает Путина и даже предоставил свою территорию для вторжения в Украину.

По информации ООН на 23 апреля 2023 года, с начала вторжения России в Украине погибли более 8 тысяч мирных граждан и еще более 14 тысяч пострадали.

Украинские правозащитники продолжают фиксировать военные преступления, совершенные российскими военными на территории Украины.

В войне против Украины Россия использует не только солдат регулярной армии, но и наемников из Частной военной компании Вагнер, существование которой ранее российские власти не признавали. В ЧВК Вагнер, по информации СМИ, вербуют заключенных из российских тюрем, а также мигрантов из Центральной Азии.