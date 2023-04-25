Глава Кабинета министров Акылбек Жапаров прокомментировал приостановку импорта в Россию молочной продукции, а также форели и форелевой икры из Кыргызстана.

«Тут больше вопросов к нашим службам… Я тут никакой большой политики не вижу. […] Но тот факт, что четыре принципа ЕАЭС не работают (свобода передвижения товаров, капитала, услуг и рабочей силы), меня сильно настораживает. Свободу передвижения товаров мы должны обеспечить, в первую очередь это, конечно, Россия», — сказал Жапаров изданию AKIpress.

По его словам, он предложил российской стороне построить торгово-логистический центр в Кыргызстане с лабораторией Роспотребнадзора, чтобы здесь проверять, ставить навигационные пломбы и сертифицировать товары. Глава Кабмина добавил, что российской стороне понравилась эта идея и чуть позже у него будет разговор с зампредом правительства России Алексеем Оверчуком.

В феврале Россельхознадзор сообщил, что приостанавливает импорт форели и форелевой икры из Кыргызстана. Причиной ведомство назвало превышение нормы содержания запрещенных и вредных веществ.

В апреле в Россельхознадзоре заявили, что в халяльной колбасе фирмы «Тойбосс» якобы обнаружили свинину и сою. Сама компания опровергла эти доводы.

21 апреля Россия приостановила импорт всей молочной продукции из Кыргызстана. Как сообщили в Россельхознадзоре, ведомство приняло такое решение после получения результатов инспекции кыргызстанских предприятий по производству молочной продукции, ферм и пунктов сбора молока.