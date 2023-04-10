Россельхознадзор 7 апреля опубликовал информацию о том, что в халяльной колбасе, импортируемой из Кыргызстана, якобы нашли свинину и сою.

«При этом производитель — компания из Чуйской области Кыргызстана — позиционирует себя как предприятие, выпускающее мясные изделия со строгим соблюдением технологических рецептур по стандарту “Халяль”», — заявили в российском ведомстве.

В Россельхознадзоре добавили, что они также выявили схему незаконного транзита через Россию в Бишкек свиного шпика под видом парагвайской продукции. Ведомство считает, что эти факты говорят о «недостаточном подходе ветеринарной службы Кыргызстана к включению своих предприятий в реестр поставщиков ЕАЭС».

На заявления Россельхознадзора отреагировала одна из местных компаний, производящая мясную продукцию, «Тойбосс». В компании сообщили, что «никогда не использовали свинину в колбасах, никогда не использовали мясо животных, забитых не по Шариату».

В компании заверили, что их изделия имеют три сертификата Халал: от Духовного управления мусульман Кыргызстана, Центра развития Халал индустрии и Духовного управление мусульман Казахстана.

«Наша компания экспортирует колбасные изделия в другие страны на протяжении пяти лет. Проверку на соответствие Халал стандартам проходит вся линия производства и готовая продукция. Именно наш бренд представлял Халал сегмент колбас в Турции, ОАЭ и Катаре», — заявили в компании.

Не первые подозрения

В феврале Россельхознадзор уже обращался в Ветеринарную службу Кыргызстана, чтобы та приостановила сертификацию форели и форелевой икры, которая поставляется из Кыргызстана в Россию.

Тогда в ведомстве заявили, что на протяжении двух лет не раз выявляли случаи, когда в форели из Кыргызстана были превышены уровни содержания вредных веществ.

«В ходе физического досмотра указанной продукции инспекторами Службы были установлены факты наличия рыбы более значительных размеров, не характерных для речной форели, что вызывает подозрения в ее происхождении», — сообщили тогда в Россельхознадзоре.