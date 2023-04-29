С 28 апреля Росселльхознадзор снял временные ограничения на поставки рыбной продукции в Россию с кыргызских предприятий ООО «Аква Пром» и ООО «Тянь-Шань-Фиш». Об этом сообщили в российском ведомстве.

Такое решение Росселльхознадзор принял по результатам видеоинспекций предприятий, которые специалисты ведомства провели с 25 по 26 апреля.

«Видеовизиты подтвердили гарантии ветеринарной службы Кыргызстана, выданные в отношении данных предприятий, о принятии исчерпывающих мер по исправлению недостатков, а также продолжающейся работе по формированию в стране единой системы прослеживаемости рыбопродукции и контроля за эпизоотическим благополучием страны по болезням рыб», — говорится в сообщении.

Однако в российском ведомстве отметили, что продукция «Аква Пром» и «Тянь-Шань-Фиш» будет ввозиться в режиме усиленного лабораторного контроля с последующим отбором проб по показателям качества и безопасности, предусмотренным ветеринарным законодательством ЕАЭС.

Ранее Россия приостановила импорт всей форели и молочной продукции из Кыргызстане. В феврале Россельхознадзор сообщил, что приостанавливает импорт всей форели и форелевой икры из Кыргызстана. В ведомстве заявили, что на протяжении двух лет не раз выявляло случаи, когда уровни содержания вредных веществ в форели превышали нормы.

Директор Ассоциации рыбных хозяйств Кыргызстана Олег Досаев говорил, что из-за временного запрета на экспорт существует риск закрытия рыбных предприятий в стране.

21 апреля Россия приостановила импорт всей молочной продукции из Кыргызстана. Как сообщили в Россельхознадзоре, ведомство приняло такое решение после получения результатов инспекции кыргызстанских предприятий по производству молочной продукции, ферм и пунктов сбора молока.

После этого представители соответствующих службы двух стран провели несколько встреч, на которой обсуждался вопрос о возобновлении поставок кыргызских товаров в Россию. На одной из таких встреч 24 апреля глава Россельхознадзора Сергей Данкверт сказал, что молочная и рыбная продукции вернутся на российский рынок только инспекции Россельхознадзора.

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