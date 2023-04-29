Россия решила повысить боеготовность своих военных баз в Кыргызстане и Таджикистане из-за «попыток США восстановить свое военное присутствие в Центральной Азии». Об этом, как сообщает РИА Новости, заявил министр обороны России Сергей Шойгу.

По словам Шойгу, «США и их союзники под предлогом помощи в борьбе с терроризмом пытаются восстановить свое военное присутствие в Центральной Азии». Однако он не озвучил конкретные факты.

«Расцениваем просьбы к странам региона о размещении военной инфраструктуры как прямую угрозу стабильности на пространстве ШОС […] Со своей стороны повышаем боевую готовность российских военных баз в Кыргызстане и Таджикистане, а также других сил реагирования на возможные вызовы», — сказал Шойгу 28 апреля на совещании министров обороны стран-участниц ШОС в Нью-Дели.

Российская военная база существует в Кыргызстане с начала нулевых. Основные ее силы размещены в небольшом городке Кант, неподалеку от Бишкека — это штурмовики Су-25 и вертолеты Ми-8. В состав объединенной военной базы России также входит испытательный полигон на Иссык-Куле — там российские моряки тестируют подводные торпеды.

В Таджикистане расположена 201-я российская военная база, а гарнизон дислоцирован в городах Душанбе и Бохтар. Это крупнейший военный объект России за ее пределами. В состав базы входят мотострелковые артиллерийские, разведывательные, зенитно-ракетные и другие подразделения, а также авиагруппа. По состоянию на 2018 год численность базы составляла около семи тысяч человек

24 февраля 2022 года Россия вторглась в Украину и по сей день пытается ее захватить.

СМИ писали, что для вторжения в Украину Россия использовала свои базы в Кыргызстане и Таджикистане. Так, в середине апреля 2022 года украинская армия сообщила об уничтожении тактической группы 201-й военной базы России, имеющей постоянную дислокацию в Таджикистане. В сентябре прошлого года «Азаттык» писал, что Россия использовала авиабазу «Кант» для переброски военных в Украину.

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