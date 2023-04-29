В США «глубоко обеспокоены» сообщениями о закрытии «Азаттык Медиа» (кыргызское отделение Радио Свободная Европа/Радио Свобода). Такое заявление Госдепартамента США опубликовано на странице американского посольства в Кыргызстане в социальных сетях.

В сообщении отмечается, что «Азаттыка» на протяжении более 25 лет является «пользующимся доверием и надежным источником независимой информации».

«Закрытие “Азаттык Медиа” нанесет урон заявленной президентом Кыргызской Республики Садыром Жапаровым приверженности свободе прессы и свободе слова. Мы призываем к беспристрастному и тщательному судебному рассмотрению любой апелляции, которую может подать “Азаттык Медиа”», — говорится в заявлении.



Ленинский райсуд Бишкека 27 апреля вынес решение о закрытии «Азаттыка» в качестве СМИ, удовлетворив иск Минкультуры. В самом «Азаттыке» назвали решение суда «возмутительным» и сообщили о намерении обжаловать его в вышестоящей инстанции.

Крупные международные организации Amnesty International и CPJ осудили решение суда и призвали прекратить притеснения и запугивания журналистов и критиков правительства.

Минкультуры обратилось в суд против «Азаттык» в январе 2023 года. Тогда в ведомстве заявили, что действия «Азаттык» противоречат статье 23 закона «О средствах массовой информации», согласно которой в СМИ не допускается пропаганда войны, насилия и жестокости, национальной, религиозной исключительности и нетерпимости к другим народам и нациям.

Поводом для иска против «Азаттыка» послужил выпуск программы «Настоящее время. Азия» от 16 сентября 2022 года о конфликте на кыргызско-таджикской границе под названием «Тяжёлые бои на границе Кыргызстана и Таджикистана». Этот же выпуск стал причиной бессрочной блокировки сайта «Азаттык» в октябре 2022 года.

Также коммерческий банк DemirBank по требованию ГКНБ и без решения суда заблокировал доступ к банковскому счету «Азаттык Медиа». В банке заявляли, что счет организации заблокировали на основании закона об отмывании денег.