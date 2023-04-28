Международная неправительственная организация Комитет защиты журналистов (CPJ) осудил решение Ленинского районного суда Бишкека, который 27 апреля поддержал иск Министерства культуры, информации, спорта и молодежной политики о закрытии «Азаттык» как СМИ. Свое обращение CPJ опубликовали на сайте организации.

Координатор программ CPJ по Европе и Центральной Азии Гульноза Саид заявила, что закрытие «Азаттык» посылает «пугающий сигнал независимым СМИ страны и вызывает серьезные вопросы о том, в каком направлении кыргызские власти хотят вести свою страну».

Саид призвала власти Кыргызстана немедленно отменить это решение и позволить интернет-изданию свободно работать.

Минкультуры обратилось в суд против «Азаттык» в январе 2023 года. В ведомстве заявили, что действия «Азаттык» противоречат статье 23 закона «О средствах массовой информации», согласно которой в СМИ не допускается пропаганда войны, насилия и жестокости, национальной, религиозной исключительности и нетерпимости к другим народам и нациям.

Поводом для иска против «Азаттыка» послужил выпуск программы «Настоящее время. Азия» от 16 сентября 2022 года о конфликте на кыргызско-таджикской границе под названием «Тяжёлые бои на границе Кыргызстана и Таджикистана» . Этот же выпуск стал причиной бессрочной блокировки сайта «Азаттык».

Адвокаты издания сообщили, что будут обжаловать решение Ленинского райсуда в Бишкекском городском суде.

Кроме блокировки сайта издания, ранее коммерческий банк DemirBank по требованию ГКНБ и без решения суда заблокировал доступ к банковскому счету «Азаттык Медиа». В банке заявили, что счет организации заблокировали на основании закона об отмывании денег.

Президент Радио Свободная Европа/Радио Свобода Джейми Флай отмечал, что издание «серьезно относится к своим обязательствам по сбалансированному освещению событий» и расценил этот шаг, как «преследование свободных СМИ».