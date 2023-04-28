Замглавы Кабинета министров Эдиль Байсалов раскритиковал инициативу депутата Адахана Маудумарова о роспуске Кабмина. Свою критику Байсалов опубликовал на странице в Twitter.

Байсалов заявил, что задача Мадумарова «любой ценой подорвать народное единство, дестабилизировать ситуацию, сорвать наметившийся национальный подъем во всех сферах жизни».

Замглавы Кабмина добавил, что планам депутата не сбыться.

«Наш народ насквозь видит его фальш и деструктивность. Настоящей заботы о нацинтересах у него ноль!» — написал он.

Фракция «Бутун Кыргызстан» инициировала предложение об отставке Кабинета министров в полном составе 27 апреля. Решение фракции уже направлено на рассмотрение Жогорку Кенеша

Ранее, в феврале Мадумаров уже поднимал вопрос об отставке Кабмина. Тогда он вступил в перепалку с главой Кабмина Акылбеком Жапаровым из-за несоблюдения нормы Конституции о размере пенсий, которые остаются ниже прожиточного минимума.

Жапаров ответил, что Кабмин попросил Конституционный суд дать толкование статьи, которая гарантирует гражданам пенсии и пособия не ниже прожиточного минимума.

Суд затем вынес заключение, что «эта статья не должна толковаться как обязательство государства».