Национальный банк Кыргызстана с 10 мая 2023 года вводит в обращение обновленные банкноты номиналами 200, 500 и 1000 сомов. Об этом 28 апреля сообщил зампредседателя Нацбанка Кайып Куленбеков.

Фото: Издание «Кабар»

Отмечается, что это уже пятая серия национальной валюты. Куленбеков рассказал, что новая серия банкнот посвящена 30-летию со дня введения национальной валюты Кыргызстана и отражает ее эволюцию с начала ее введения в обращение в 1993 году по настоящее время.

Начальница управления денежной наличности Нацбанка Медина Аширалиева рассказала, что новые банкноты содержат трехуровневый комплекс защитных элементов, обеспечивающий защиту от фальшивомонетничества.



Она добавила, что банкноты решили обновить из-за загрязненности старых банкнот, а также для улучшения качества, в том числе для слабовидящих.