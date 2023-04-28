Президент Садыр Жапаров в очередном интервью госизданию «Кабар» раскритиковал депутата Жогорку Кенеша Адахана Мадумарова.

Журналист озвучил вопрос Мадумарова, который тот задал в парламенте, о возможности продажи воды как товара.

В ответ президент сказал, что это время наступит и ООН рассматривает вопрос о принятии воды за товар.

«Когда такая норма будет принята, мы начнем ее продавать. Мадумаров только и может молоть языком, ничего не показывая на деле. Он уже 33 года в большой политике. Если он считает себя настолько умным, то почему он не написал хотя бы одну страницу законопроекта о продаже воды в качестве товара? Если он считает себя таким патриотом и так сильно переживает за Родину, то почему он не обратился в ООН? Он агрессивно реагирует на ответы министров, перебивает их и перечит, указывая им, как надо работать. Искать в других недостатки для него стало уже привычкой», — заявил Жапаров.

Президент добавил, что для продвижения дальше у человека должны быть добрые намерения.

Это не первый раз, когда президент публично высказывает критику в адрес Мадумарова. В ноябре 2022 года в интервью изданию «Кабар» Жапаров ответил Мадумарову по поводу Кемпир-Абадского водохранилища, земли которого кыргызские власти тогда планировали передать Узбекистану.

Жапаров заявил, что Мадумаров всю жизнь сидел в парламенте и «превратился в теоретика».

«На практике он ничего не делал. Поэтому не знает, что бывает на практике», — говорил Жапаров.