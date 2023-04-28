Депутат Дастан Бекешев в своём телеграм-канале прокомментировал решение Ленинского райсуда Бишкека о прекращении деятельности «Азаттыка» как СМИ. Он считает, что не смотря ни на что, власти не удастся закрыть свободу слова в стране.

«Свободу слова нельзя закрыть. Судебное решение по “Азаттыку” не является неожиданным, но в любом случае были надежды, что власть одумается и даст сигнал судье принять законное решение. Эта тенденция началась более года назад и будет продолжена. К сожалению, страна из-за таких глупых решений откидывается назад и лишает себя права на развитие. Без свободы слова никакого экономического чуда не произойдёт», — написал Бекешев.

По его словам, судебная власть в стране остаётся зависимой, что, не только портит имидж страны для инвесторов, но и создаёт другие внутренние проблемы для граждан.

«Пока судебная власть в зависимости, ни один серьезный инвестор не вложит крупный капитал в нашу страну, ни один порядочный гражданин не начнет большое дело в стране. Пока не будет свободы слова молодёжь не сможет самореализоваться, творчество, креативная индустрия не получат стимула», — считает Бекешев.

Депутат уверен, что власть «делает ошибку, превращая свободу слова в целевой ориентир, как и другие нормы Конституции».

«Но с закрытием “Азаттыка” свобода слова не закрывается. Свободу слова закрыть невозможно. […] Всему коллективу “Азаттыка” выражаю благодарность за отличный контент, за стойкость и терпение, за профессионализм и объективность.

P.S. В этот же день мои коллеги решили на Комитете по конституционному законодательству снять с должности акыйкатчы Атыр Абдрахматову, которая активно занималась правозащитной деятельностью. И это решение также создаёт препятствия для создания нормального института, защищающего права и свободы человека и гражданина», — заключил Бекешев.

Суд над «Азаттыком»

Последний суд над «Азаттыком» о прекращении его деятельности как СМИ прошёл 27 апреля. Суд поддержал иск Министерства культуры, информации, спорта и молодежной политики против издания.

По словам судьи, решение может быть обжаловано в Бишкекском городском суде.

Адвокат «Азаттык» Тимур Султанов в интервью «Клоопу» сообщил, что он однозначно не согласен с решением суда и подготовит апелляцию.

Поводом для иска против «Азаттыка» послужил выпуск программы «Настоящее время. Азия» от 16 сентября 2022 года о конфликте на кыргызско-таджикской границе под названием «Тяжёлые бои на границе Кыргызстана и Таджикистана» . Этот же выпуск стал причиной бессрочной блокировки сайта «Азаттык».

Минкультуры обратилось в суд против «Азаттыка» в январе 2023 года. Тогда в ведомстве заявили, что действия издания противоречат статье 23 закона «О средствах массовой информации», согласно которой в СМИ не допускается пропаганда войны, насилия и жестокости, национальной, религиозной исключительности и нетерпимости к другим народам и нациям.