Жогорку Кенеш 27 апреля опубликовал фото депутатской комиссии, которая с сентября 2022 года по март 2023 года, проверяла работу «Кумтор Голд Компани» с момента передачи компании в собственность Кыргызстана.

Фото: Пресс-служба Жогорку Кенеша

На одном из снимков, опубликованных на сайте парламента, член депутатской комиссии Арсланбек Малиев позирует с золотым слитком в руках, находясь в хранилище Нацбанка.

Депутатскую комиссию создали на фоне выявленных финансовых нарушений в компании и скандала с продажей в 2021 году 19,2 тонн золота на сумму более $1 млрд «в неизвестную страну». После этих фактов депутаты и оппозиция потребовали отчета от властей.

В ответ на эти требования президент Садыр Жапаров предложил создать комиссию по этому вопросу и включить туда членов оппозиции и представителей общественности.

В депутатской комиссии были: Балбак Тулобаев (Ынтымак), Надира Нарматова («Ата-Журт Кыргызстан»), Алимжанова Нилуфар («Альянс»), Арсланбек Малиев («Элдик»), Исхак Масалиев («Бүтүн Кыргызстан») и Карим Ханджеза («Мекенчил»).

По состоянию на 26 января 2023 года в Нацбанке хранится 43 тысячи 944,13 кг золотого запаса.