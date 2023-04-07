Депутатская комиссия по проверке «Кумтора» 6 апреля подвела итоги своей работы. Комиссия была создана 28 сентября 2022 года на фоне выявленных финансовых нарушений в «Кумторе» и скандала с продажей в 2021 году 19,2 тонн золота на сумму более $1 млрд «в неизвестную страну».

На пресс-конференции по итогам работы глава комиссии депутат Арсланбек Малиев сообщил, что комиссия не нашла фактов хищения, искажения количества, качества и стоимости хранящегося, вывезенного и реализованного золота в «Кумтор».

А депутат Исхак Масалиев, который первоначально возглавлял эту комиссию, в интервью изданию «Новые лица» рассказал, как работали депутаты и какие выводы он сделал по итогам этой проверки.

Внятных ответов не было

По словам Масалиева, он хотел проверить данные, озвученные президентом Садыром Жапаровым и главой Кабмина Акылбеком Жапаровым, которые говорили, что за два года страна накопила 45 тонн золота.

«При Сооронбае Жээнбекове было 19 тонн. В 2021 году это золото было продано на $1,1 млрд. И к маю 2021 года золота в банке не было. Сегодня 45 тонн есть. Поэтому я оттуда минусовал бы 19 тонн, которые были до этого. Я задавал вопросы, но внятного ответа не получил. По данным отчета Национального банка, по ситуации на прошлый год, у Нацбанка не было дохода в объеме соответствующего стоимости 45 тонн золота. Это под $3 млрд. Таких лишних денег на покупку золота у Нацбанка не было», — рассказал Масалиев.

Депутат сообщил, что глава Нацбанка Кубанычбек Боконтаев на вопрос, на какие средства было куплено золото сообщил, что у регулятора были деньги.

«Я показал отчет за 2021-2022 год. Там у них остаток был порядка 80 млн сомов, но речь идёт о 240 миллиардах [сомов]. Такой лишней суммы у них не было», — сказал Масалиев.

Он предположил, что страна напечатала деньги для покупки золота.

«А иначе как? Если мы золото не продавали за рубеж, такого объема долларов не было. И поскольку расчеты в Кыргызстане производятся в сомах, то хозяином сомов и их производством является Нацбанк. И возможно они денежки допечатали. Может быть. Внятного ответа мне ни письменно, ни устно не дали», — добавил он.

Масалиев также рассказал, что ему сообщили, что золота страна не продает, так как большой запас драгметалла делает страну инвестиционно привлекательной. Еще один вопрос, который волновал Масалиева — по какой причине Нацбанк продал 19 тонн золота Швейцарии, не сообщив об этом публично.

Вопрос экологии остается не решенным

Высказался Маслиев и об экологических последствиях, которые возникли из-за добычи золота на руднике. Он напомнил, что Кыргызстан выиграл у канадской Centerra Gold Inc. суд на $3 млрд о возмещении ущерба по делу о незаконном складировании отходов компании на ледниках Давыдова и Лысый при разработке месторождения.

Однако после того, как «Кумтор» полностью перешел Кыргызстану, власти страны отозвали эти претензии и не стали требовать компенсации.

«Я спрашивал министра экологии [Динару] Кутманову, почему мы отказались от иска. Она отвечала, что мы использовали иск, как рычаг воздействия на переговорах. То есть мы в нашем суде в двух инстанциях выиграли, после этого канадцы стали более сговорчивыми и пошли на те условия, которые предложил Кыргызстан», — рассказал депутат.

При этом депутат подчеркнул, что вопрос экологии с каждым годом становится только острее. По его словам, власти страны сообщали, что на рекультивацию месторождения имеется около $50 млн.

«Здесь маленькое лукавство, на рекультивацию выделяется на любом горнорудном предприятии. Это неотъемлемая часть проекта, и они ни могли не оставить. А хватит ли этих финансов, большой вопрос. Поэтому мы должны оставлять больше денег на рекультивацию. А сейчас, после того, как “Кумтор” перешел Кыргызстану, произошло удорожание работ, стало больше расходов», — считает Масалиев.

Брат президента не продавал золото

Депутат признался, что не удовлетворен полученными ответами. Для себя Масалиев выяснил, что брат президента Сабыр Жапаров не продавал кыргызское золото Турции. Снимок с золотом брата президента появилось в сети на фоне скандала с засекречиванием информации о продаже свыше 19 тонн золота на сумму более $1 млрд.

Позже президент сообщил, что снимок был сделан в 2021 году в Турции.

«Было намерение лишь. Это успокоило меня, что процесс по воле или против воли остановили. Это хорошо. И ближайшее окружение президента в продаже золота не уличено. Это тоже хорошо», — добавил он.

Секретность документов

Масалиев поделился информацией и том, как проходили заседания депутатской комиссии по «Кумтору». Он рассказал, что предлагал сделать работу открытой для общественности, но власти зашифровали все документы под грифом для служебного пользования (ДСП).

«Я недооценил правительство, думал мы поведем, как положено, открытые общественные слушания с приглашением экспертов со стороны. Мое предложение пригласить независимых экспертов не приняли. Мы не привлекали экспертов, мы работали сами и аппарат помогал собирать информацию, документы. И в первую очередь брали информацию с грифом ДСП, которую Акылбек Жапаров и Садыр Нургожоевич публично озвучивали в СМИ, но нам в бумажном варианте приходило под грифом ДСП. […] Чего они опасались, я не знаю», — сказал Масалиев.

Депутат также не знает, почему глава Кабмина Акылбек Жапаров не стал сообщать, что у страны имеется 45 тонн золота, которыми можно было покрыть внешний долг.

«Но ему ответили, что внешний долг не надо закрывать, иначе будем платить какие-то неустойки. Это ноу-хау нашего правительства впервые слышу, что досрочная оплата долга повлечет за собой большие расходы. Я думаю Китай был бы рад, если бы мы какую-то сумму досрочно оплатили бы. Ну это решение исполнительной власти», — добавил парламентарий.

Тенгиз Болтурук не имел права управлять рудником

В интервью Масалиев также высказался о работе Тенгиза Болтурука — бывшего внешнего управляющего «Кумтором», который сейчас находится под арестом по делу о коррупции на руднике. Депутат считает, что Болтурук, имеющий кыргызское и канадское гражданства не имел права управлять компанией.

«Подпускать такого человека к стратегически важному объекту, давать возможность рулить, было ошибкой. Моя настороженность оправдалась. Теперь я молчу, а те кто его назначали, говорят, что он подвел. Как можно умудриться более 1 млрд сомов нанести ущерб? […] Теперь он сидит в тюрьме и делает заявления, в которых непонятно кого он обвиняет, заявляя, что его тоже подставили. Президент заявил, что пусть он возместит ущерб и тогда его освободят. Но такой подход меня коробит — человек, который своровал из бюджета большие деньги может заплатить и быть свободен», — считает Масалиев.

В пример он привел экс-главу «Тазалык» Рыспека Сарпашова, которого задержали по факту коррупции, присвоения и растраты вверенного имущества, а также злоупотребления должностным положением. После задержания он выплатил ущерб в размере 5 млн 167 тысяч сомов и суд отпустил его под домашний арест.

«[…] А люди, которые по Кемпир-Абаду выразили свое мнение, шесть месяцев находятся в тюрьме. Только один раз был допрос, и все. Наверное закон не в полном объеме работает одинаково. И я помню, когда мы задавали вопросы на первых порах, когда отпускали [экс-замглавы таможни Райымбека] Матраимова и других, представители президента и прокуратура говорили, что это пробел в законодательстве», — сказал он.

Плюсы есть, но «Кумтор» обходится дорого

В интервью Масалиев также объяснил повышение зарплат работникам бюджетной сферы и соцвыплат. По его словам, это удалось сделать за счет той самой продажи 19 тонн золота, что помогло продержаться первое полугодие 2021 года.

Он добавил, что из этой суммы также взяли около $600-$700 млн для дальнейшей работы рудника. Также по информации депутата, на руднике ранее вырабатывали от 16 до 18 тонн золота в год, а сейчас стали около 14-15 тонн. Одной из причин Масалиев назвал удорожание процесса, так как теперь руду нужно добывать из-под земли.

Депутат не отрицает, что плюсы от национализации рудника для страны есть. Однако вопросы все еще остаются. По словам Масалиева, пока рудник разрабатывала Centerra Gold Inc. бюджет получал фиксированный платеж в размере $100 млн с 2009 года.

«За эти два года мы получили чуть больше $200 млн. То есть сумма не увеличилась. Но если суммарно брать, то большая часть денег идет опять на “Кумтор” на производство, плюс производство подорожало, значит денег уходит больше. Плюс в том, что есть запасы золота, и если их продать, то может больше будет плюсов», — подчеркнул он.